Portuguesa vence São Caetano e encosta no G-4 No reencontro de Sérgio Guedes, com o São Caetano, quem se deu melhor foi o treinador. Na noite desta terça-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa venceu o time do ABC por 3 a 1.