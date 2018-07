Portugueses dominam 9.ª etapa do Dacar e param líder das motos

Após um dia terrível, que resultou na perda da liderança no acumulado das motos, a Honda se recuperou no Rali Dacar e dominou nesta terça-feira a nona etapa, realizada entre Iquique e Calama, no Chile. Os portugueses Helder Rodrigues, em primeiro, e Paulo Gonçalves, em segundo, comandaram a dobradinha da Team HRC no trecho cronometrado de 450 quilômetros e apimentaram a disputa pelo título da categoria. A primeira posição na classificação geral continua com o tetracampeão Marc Coma (ESP), da KTM, porém com uma vantagem menor sobre o vice-líder. Ele terminou a especial na terceira posição.

O espanhol da equipe austríaca teve sua vantagem encurtada em quase quatro minutos por Gonçalves. Com quatro dias para o término da 37.ª edição da prova, incluindo nesta quarta-feira a primeira parte da segunda maratona, na qual os participantes não podem ter assistência externa na manutenção dos veículos, a diferença entre eles é de 5min28.

Já Joan Barreda (Honda) se recuperou dos problemas enfrentados durante a especial de ontem, quando foi rebocado pelo companheiro de equipe Jeremías Israel (CHL), e viu o primeiro posto ficar mais longe O espanhol concluiu a nona etapa na quarta posição.

Quem teve atuação digna de piloto de ponta foi Javier Pizzolito. Recuperando terreno depois de um caótico início de Dacar, como a 94.ª colocação na segunda especial em razão de problemas com os pneus, o argentino da Honda South America Rally Team acabou o cronometrado do dia em quinto, 20min07 atrás de Rodrigues. Já o brasileiro Jean Azevedo teve a sua melhor performance na atual edição da prova ao completar o trajeto na 24.ª posição. O piloto da HSA Rally Team é o 25.º no acumulado.

DÉCIMA ETAPA

O Rali Dacar deixa o Chile nesta quarta-feira e retorna à Argentina. A décima etapa, que marca a primeira parte da segunda maratona, terá 371 quilômetros de trecho cronometrado. O pernoite será em Cachi, na província de Salta.

RESULTADOS

1º Helder Rodrigues (POR) #5 (Honda) 5h06min14

2º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +3min51

3º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) +7min34

4º Joan Barreda (ESP) #2 (Honda) +19min47

5º Javier Pizzolito (ARG) #22 (Honda) +20min07

24º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +1h15min13

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) 34h05

2º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +5min28

3º Pablo Quintanilla (CHL) #31 (KTM) +26min52

4º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +31min31

5º Stefan Svitko (SVK) #18 (KTM) +40min36

25º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +5h55min20