Potência no skeleton boicota Mundial na Rússia após relatório sobre doping

A Letônia deu a primeira resposta consistente ao relatório final do investigador Richard McLaren, que apontou como a Rússia fraudou o sistema antidoping com apoio estatal. Os letões vão boicotar o Mundial de Skeleton, que vai acontecer em Sochi, na Rússia, a partir de 13 de fevereiro.

"Bastante tempo passou desde os primeiros comunicados da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) e Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre atletas sujos no nosso esporte. Como membros da comunidade do skeleton, nós sentimos que mais coisas podem ser feitas para corrigir isso", começa o comunicado da federação de skeleton da Letônia.

A nota continua com a entidade dizendo que "enquanto a nossa federação internacional continua lendo e digerindo o relatório, nós vamos fazer o que podemos: não vamos participar do Mundial em nenhuma prova". "Nós não vamos participar do Mundial em Sochi, no lugar onde o espírito olímpico foi roubado", exclamam os letões.

Sochi recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, quando a Rússia terminou em primeiro no quadro de medalhas, com 33, sendo 13 de ouro. O relatório do investigador canadense McLaren, entretanto, revela que havia um grande esquema para encobrir os casos de doping de atletas russos naquela competição. O COI já avisou que vai refazer todos os exames colhidos pelos russos em Sochi.

O boicote da Letônia é importante porque o país é potência no skeleton, competição em que os atletas descem uma pista de gelo deitados em carrinhos. Martins Dukurs é atual tetracampeão mundial, tendo ganhado a prata nas últimas duas edições dos Jogos de Inverno. Em Sochi, perdeu para um russo. Seu irmão, Tomass Dukurs, ficou em quarto.

Ainda não está claro, porém, se os letões vão também boicotar as provas de bobsled do Mundial da Rússia, que contempla as duas modalidades. A Letônia é a atual campeã mundial no Four-man, prova olímpica na qual ganhou a prata em Sochi, também perdendo da Rússia.