Potência olímpica

O otimismo oficial baseia-se num raciocínio com certa lógica, porém inverídico. A euforia se concentra na projeção de medalhas que atletas patrícios devem conquistar durante as duas semanas de competições no Rio. Pelas contas do Comitê Olímpico nacional, avalizadas pelas diversas esferas de governo, se ficar entre as dez primeiras colocadas esta linda e generosa nação pode considerar-se uma terra de esportistas. Por esse raciocínio, terá direito de equiparar-se a EUA, Rússia, China, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e tantos outros tradicionais papa-galardões. Uma comparação constrangedora.

A possibilidade de vermos atletas daqui subirem ao pódio é real, não peça de ficção. Se isso ocorrer, representará o retorno de investimentos pesados feitos em diversas modalidades que têm tradição de vitórias ou revelaram perspectiva de sucesso. Em palavras simples, a aposta recai onde se detectou capacidade para engrossar estatísticas favoráveis. Pois são necessários números positivos, otimistas, que justifiquem gastos astronômicos para bancar a montanha de arenas e pistas.

O país que hospeda uma Olimpíada precisa fazer papel bonito – tanto para receber os convidados como nos resultados. Faz parte, assim reza a tradição. Forma de exibir pujança econômica, política e, vá lá, esportiva. Só ingênuos ignoram o quanto os Jogos representam como parte de guerra de propaganda entre regimes, ideologias, credos.

No caso brasileiro, o aspecto político contou na hora de definir a sede. Sete anos atrás, o ex-presidente Lula, então no segundo mandato, atingia o auge da popularidade. O mundo se abalava com grave crise financeira, que por estas bandas não passava de “marolinha”. A escolha do Rio era outro sinal de reconhecimento internacional do crescimento de um país emergente, designado também para a Copa de 2014.

A história recente teve reviravoltas, a maré refluiu para Lula e para a presidente afastada Dilma Rousseff. Mas isto não vem ao caso no momento. O que conta é o fato de o Brasil deixar ir para o ralo oportunidade única e excepcional para tornar-se, não agora mas lá adiante, um país poliesportivo. Autoridades deveriam ter aproveitado a designação inédita para receber a Olimpíada como estímulo para promover o Esporte como Saúde e Educação.

Quantas pistas de atletismo foram entregues de 2009 para cá? Quantos ginásios, quadras, piscinas e outros equipamentos surgiram pelo País? Qual o peso de escolas e universidades na revelação e no aprimoramento de atletas? Existem desafios notáveis entre bairros, cidades, Estados? Onde estão os festivais poliesportivos?

Era para vivermos uma febre de esportes, com provas em cada canto, com crianças e jovens a nadar, pedalar, correr, jogar esgrima, remar como atividades do dia a dia, por lazer e saúde, como complemento da escola. As medalhas, no futuro, viriam com naturalidade.

No entanto, o que se nota é o esforço enorme para colocar gente no pódio agora, como se fosse a prova irrefutável de que valeu a pena o sacrifício de uma Olimpíada. Que a festa será linda, não há dúvida, apesar do medo exagerado com o zika. Mas o grande legado vai passar batido...

Doping. Etiene Medeiros, destaque da natação, caiu na malha fina do antidoping. Nos exames dela foram encontrados traços de substância proibida e agora pode ir para o espaço o sonho olímpico. O doping é praga, disseminada e rica, e a bucha sobra em geral para o atleta. Não está na hora de aprofundar investigações? Os moços apelam para os recursos ilícitos por conta própria, sempre?