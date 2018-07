Pouco mais de um mês após acertar com a Sampdoria, Castán é cedido ao Torino

Foram somente 39 dias de Sampdoria, com participação apenas em amistosos. Castán havia sido adquirido em definitivo pelo clube, que decidiu cedê-lo por empréstimo ao Torino. O time de Gênova não explicou os motivos que o fizeram não manter o jogador em seu elenco.

Campeão da Libertadores pelo Corinthians em 2012, Leandro Castán viveu no clube paulista sua melhor fase da carreira. Com passagens por Atlético-MG e Grêmio Barueri, chegou à Roma também em 2012 e viveu bons momentos até ser submetido a uma delicada cirurgia no cérebro em 2014. De volta ao futebol, agora tentará recuperar seu espaço em Turim.

SAMPDORIA CONTRATA DODÔ - No mesmo dia em que anunciou o empréstimo de Castán, a Sampdoria anunciou a contratação de outro jogador brasileiro, também com passagem pelo Corinthians. O time italiano acertou por empréstimo com o jovem lateral-esquerdo Dodô, de 24 anos, que estava na Inter de Milão.