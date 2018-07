Poupado, Prass fica fora de amistoso da seleção olímpica Como já se esperava, ainda não será neste sábado que o goleiro Fernando Prass vai vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Ele ficará mesmo fora do amistoso da equipe olímpica contra o Japão, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Apesar de já estar recuperado das dores no cotovelo esquerdo, que machucou na segunda-feira em treino na Granja Comary, em Teresópolis, o jogador será poupado pelo técnico Rogério Micale.