Povo japonês apoia candidatura olímpica de Tóquio

Na eleição para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, realizada em outubro de 2009, Tóquio também era uma das candidatas, mas acabou perdendo a disputa para o Rio. Na ocasião, um dos pontos negativos da campanha japonesa foi justamente a falta de apoio popular.

Dessa vez, no entanto, o cenário parece ser diferente. Mesmo porque, a candidatura de Tóquio para os Jogos de 2020 está sendo promovida como o símbolo da reconstrução do Japão após o terremoto seguido de tsunami que devastou o país no começo do ano passado.

"Os resultados do pesquisa indicam que cerca de 80 milhões de pessoas em todo o Japão estão apoiando nossa candidatura. Essa notícia é maravilhosa", comemorou o presidente do Comitê Olímpico Japonês, Tsunekazu Takeda, adiantando que ainda espera ter 70% de aprovação.

Tóquio é uma das seis cidades que estão na disputa para ser a sede da Olimpíada de 2002, cuja eleição está prevista para acontecer em setembro de 2013. As outras candidatas são Doha (Catar), Baku (Azerbaijão), Istambul (Turquia), Madri (Espanha) e Roma (Itália).