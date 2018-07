Powell voa e manda Bolt abrir os olhos

A velocidade do vento, de 2,6 m/s a favor, deu uma bela ajuda. Mesmo assim, Asafa Powell comemorou. O jamaicano, que se acostumou a viver na sombra do fenômeno Usain Bolt nos últimos dois anos, abriu a disputa dos 100 m da Liga Diamante com o tempo de 9s81. A marca obtida ontem no Estádio Suhaim Bin Hamad, contudo, não será homologada, já que a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) apenas aceita a interferência do vento até 2 m/s.

Antes, na classificação, Powell marcou 9s75. Também com a ajuda do vento, é verdade, mas o velocista celebrou a oportunidade de correr muito perto do melhor tempo de sua carreira (9s72), obtido em setembro de 2008. "Estou muito satisfeito. É a primeira vez que corro os 100 m na temporada", disse. "Infelizmente, tinha o vento. Em todo caso, não é sempre que começo tão bem uma temporada. Os 9s75 servem para que alguns abram os olhos."

Powell não ignora a dificuldade de alcançar os 9s58 de Bolt - o recorde mundial foi obtido pelo rival no Mundial de Berlim, em agosto passado. Mesmo assim, mostra a confiança de que pode chegar lá. Como? "Simplesmente tenho de correr, correr e correr. É o que tenho de fazer. Vou passo a passo. E, se chegar (ao recorde), será genial."

Dos sete atletas que se alinharam para a final dos 100 m, cinco correram abaixo dos 10 segundos - quatro deles são jamaicanos. Ignoraram o calor de Doha, acima dos 35 graus (embora a prova tenha começado às 18h30 locais) e o ar pesado, com muitas partículas vindas do deserto. Nesta Carter, também da ilha caribenha, foi o 2.º com 9s88 - sua melhor marca pessoal. O americano Travis Padgett terminou em 3.º com 9s92. "O que aconteceu nesta noite foi muito interessante". analisou Powell. "Foi uma luta real contra caras que conseguem correr abaixo de 10s."

Sem Isinbayeva. Silke Spiegelburg é a primeira campeã do salto com vara sem a sombra de Yelena Isinbayeva. A alemã venceu em Doha com 4,70 m, o que a coloca na liderança do ranking mundial. A campeã mundial Anna Rogowska, da Polônia, foi a 3.ª, com 4,55 m. A brasileira Fabiana Murer, que não competiu ontem, já saltou 4,82 m, mas na temporada indoor.

Armada cubana. Superar os 17 metros é premissa para os homens que querem se destacar no salto triplo. Os três cubanos que estiveram em Doha - Alexis Copello, David Giralt e Yoandri Betanzos - foram os únicos que conseguiram ultrapassar a marca. Copello somou quatro pontos (dados ao vencedor de cada prova) do ranking da Liga Diamante com um salto de 17,47 m, o melhor do ano. Giralt foi o 2.º, com 17,29 m, seguido por Betanzos, com 17,22 m.

A croata Blanka Vlasic, atual campeã mundial do salto em altura, conquistou o primeiro lugar, com 1,98 m. A norte-americana Allyson Felix, tricampeã mundial dos 200 m, arriscou nos 400 m e não decepcionou: venceu com 50s15.