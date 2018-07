Praça Charles Miller tem noite atípica

O policiamento era ostensivo, desproporcional para um jogo sem torcida. Um efetivo de 250 PMs estavam no Pacaembu com todo aparato respectivo a uma grande partida, com viaturas e dezenas de cavalos. Segundo o tenente Razuk, responsável pelo policiamento no confronto, a situação foi inédita. "Estou há 12 anos no batalhão e é a primeira vez que vejo uma situação como essa", explica. Ele conta que no início da semana houve uma reunião com as organizadas e ficou combinado de elas não aparecerem no Pacaembu. "Também coibimos qualquer atrativo, como venda de comidas, bebidas e telão, e isso diminuiu a quantidade de pessoas."

Os torcedores, por sua vez, lamentaram a decisão da Conmebol. Munidos de bateria e algumas bandeiras, cantaram o hino do Corinthians, músicas que são ouvidas nas arquibancadas e, pouco antes do jogo começar, se juntaram, se abraçaram e rezaram coletivamente. Jorge Souza estava bastante indignado com toda a situação. "Eu moro na Califórnia e vim de férias para cá. Tinha comprado ingresso e agora não posso ver o jogo. É revoltante", comenta.

Até torcedores do Millonarios se arriscaram a ir até o Pacaembu. O grupo de 20 pessoas saiu no dia 10 de janeiro da Colômbia e levou todo esse tempo para chegar a São Paulo. Sem dinheiro, eles optaram por pegar carona e o deslocamento foi muito lento. Sem conseguirem entrar, vão tentar assistir a um outro jogo da Libertadores e hoje partem para Oruro, de carona e sem saber se chegarão a tempo.