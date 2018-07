Aparentemente, é um livro sobre garotos alucinados por futebol, cuja vida se passava em bate-bolas infindáveis numa praça até hoje cravada entre as ruas Campevas e Wanderley. A São Paulo do livro é uma cidade ainda baixa, com grande predominância de sobrados, convidando os meninos a se aventurarem nas ruas, onde os aguardava a verdadeira vida. Uma cidade em que os meninos podiam andar livremente, apesar de já não ter mais tantos terrenos baldios e campos de várzea disponíveis.

Restavam para eles ruas já asfaltadas, embora ainda com pouco movimento. Os gols eram duas pedras separadas entre si por distâncias arbitrárias ou a porta da garagem de alguém. Os jogos só eram interrompidos quando era absolutamente impossível enxergar a bola ou quando alguém gritava "carro!" e um automóvel lentamente atravessava o "campo de jogo" sob olhares de impaciência dos jogadores.

Aparentemente, esse livro é sobre a tentativa dos garotos de fundar uma verdadeira equipe de futebol. Fascinados pelo que ouviam e viam dos grandes campeonatos profissionais, queriam organizar seu futebol rústico para se aproximar de seus ídolos.

Da tentativa surge o deliciosamente ingênuo Pracinha F.C., com camisa, distintivo e bandeira, tudo confeccionado com auxilio de avós, tias, etc. O autor conservou os "documentos'' de fundação da equipe e podemos a partir disso seguir sua vida, consumida em jogos no asfalto, em ruas às vezes inclinadas, em estacionamentos pedregosos.

Disse antes que o livro é aparentemente sobre o Pracinha F.C. porque na verdade é muito mais do que isso. É uma descrição minuciosa de um tipo de vida, e de infância, difícil até de ser entendido nos dias que correm. É sobre uma constituição familiar que se perdeu completamente, é sobre seres humanos mais serenos, que sabiam seu lugar no mundo, executavam suas tarefas sem queixas, viviam de maneira mais pobre e, ao mesmo tempo, mais rica. Não pretende ser literatura, mas, com seu fascínio pelas ruas e pela vida urbana fora das casas, acaba se aparentando com vertentes literárias importantes.

Creio que ninguém que tenha vivido seus anos infantis entre 1970 e 1980 se mostre indiferente a este livro solar, não encontre nele experiências comuns, principalmente as primeiras e definitivas amizades.