Prada e Scheidt se surpreendem com prêmio do COB Os velejadores Robert Scheidt e Bruno Prada, da classe Star, não esconderam a surpresa por serem nomeados como destaque da vela brasileira em 2010, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Por conta do fraco início de temporada, a dupla não esperava receber o prêmio, que será entregue em uma festa no próximo dia 20, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro