Prancheta do PVC - 90 minutos de solidão

Liedson passou o primeiro tempo reclamando de sua solidão. Pedia alguém mais próximo, um pé para tentar a tabela. Só Bruno César o atendeu aos 4 minutos do segundo tempo, mas a bola mal rebatida por Edu Dracena terminou no pé do meia-esquerda, não do centroavante.

Não que Liedson tivesse o brilho de Neymar. A semelhança entre os dois foi a falta de companhia. É também o que explica o 0 x 0.

Tite pensou certo, escalou três homens na marcação de Elano, Ganso e Neymar. Era marcação e velocidade no contra-ataque. Vigiado por Fábio Santos, Elano não foi bem. Acompanhado por Ralf, Ganso sumiu até sentir lesão na coxa e ser substituído. Wallace tentava marcar Neymar.

Bem, aqui o cenário foi um pouco diferente. A única chance de Neymar no primeiro tempo morreu na trave de Júlio César, num chute sem ângulo. No segundo tempo, Neymar deu um gol a Danilo aos 9 e acertou a trave pela segunda vez aos 11.

Liedson teve só mais uma chance no final da partida, num passe de Ramirez.

O que pode fazer diferença no próximo domingo é que Liedson tem uma semana para descobrir se terá um companheiro mais próximo. Sem Ganso, machucado, Neymar já sabe que terá um único amigo fiel ao seu lado: o cansaço da viagem a Manizales. "O time está exausto!", até o presidente Luis Álvaro afirmou. Isso é o que pode decidir.

JOGADA ENSAIADA

Velhos rivais. Tite era o técnico do São Caetano no início da campanha do título paulista de 2004. Caiu depois de uma derrota para o Marília, no ABC. Quem assumiu seu lugar foi Muricy Ramalho, que terminou a campanha com a taça, ao vencer o Paulista na decisão. Era um timaço com Euller, Mineiro e Gilberto, hoje no Cruzeiro. Tite e Muricy não têm nada um contra o outro e o clima é bem mais ameno do que o da semana passada, com Felipão. Daquela época, no entanto, ficou uma cicatriz.

Homem trabalhando. Mano Menezes não está em todos os finais de semana nos estádios do Brasil, mas é o técnico da seleção que mais os visita desde Telê Santana, entre 1980 e 1982. No final de março, Mano foi à Irlanda assistir à vitória do Uruguai por 3 x 2. "Eles marcam o amistoso para Dublin, porque contam que ninguém vai até lá assistir", disse o técnico. Diga-se, é obrigação acompanhar in loco os rivais prováveis da Copa América. Mas ninguém fazia esse papel.