PRANCHETA DO PVC - A lição do Uruguai

Estava claro antes da decisão contra o Paraguai que anular os dois construtores de jogadas pelas laterais seria estratégia do técnico Gerardo Martino. O Paraguai escalou Victor Cáceres como primeiro volante, para controlar Forlán, deslocou Zeballos para marcar Maxi e Vera para anular Álvaro Pereira.

O passe para o 1.º gol foi de Diego Pérez. Para o 2.º, Arévalo Rios.

A outra parte do antídoto celeste era Luis Suarez. O dono da Copa América deslocava-se pelos dois lados do campo, atormentava a defesa do Paraguai, marcou o primeiro gol, deixou Forlán na cara do goleiro Vilar uma vez, puxou todos os contra-ataques. O Uruguai massacrou.

Ter variedade tática e voltar a ser campeão do continente depois de 16 anos serve de lição para brasileiros e argentinos. O que o Uruguai aprendeu nos últimos quatro anos foi a respeitar as etapas de trabalho. Não se troca o comando na primeira derrota, não se avança sem entender os períodos da reconstrução.

O Uruguai terá dificuldades daqui até a Copa de 2014, porque terá que substituir peças chave como Diego Forlán - talvez até o capitão Diego Lugano.

Mas terá a tranquilidade de uma torcida que confia em Oscar Tabarez, el Maestro, e sabe que só com sequência terá um time competitivo no Mundial de 2014. É essa lição que a Argentina em crise e o Brasil, que profetizou o apocalipse há uma semana, devem aprender com a campanha do Uruguai.

JOGADA ENSAIADA

Mudar de novo?

O técnico da Argentina na Copa América, Sergio Batista, deve perder seu emprego hoje. É o que dizem os jornais de Buenos Aires. O mais cotado para assumir seu lugar é Alejandro Sabella, auxiliar de Daniel Passarella na Copa do Mundo de 1998 e no Corinthians em 2005. Sabella foi campeão da Taça Libertadores de 2009, mas significa o quinto técnico da Argentina em cinco anos. Mudar não muda o futebol argentino.

Próximo passo

A convocação de Mano Menezes, hoje, para a partida contra a Alemanha, marca a segunda etapa do trabalho. Bom que exista continuidade e que sirva para trazer para perto da seleção os maiores talentos. É tempo de resolver o caso Marcelo e testá-lo na lateral-esquerda. Tempo também de dar nova oportunidade a Hernanes. A seleção seguirá muito jovem e precisando de tempo. Mas poderá contar todos os talentos.