PRANCHETA DO PVC: Neymar e mais dez na seleção de Felipão A primeira reunião de Felipão e Parreira na volta do Réveillon deve ser para montar um quebra-cabeças. Como convocar a seleção para o amistoso do dia 6 de fevereiro, contra a Inglaterra, levando em conta os jogadores em atividade no Brasil, se eles voltarão aos campos no dia 20? E justamente nessa semana deve ser feita a convocação, para atender à exigência da Fifa de negociar a liberação dos que jogam no exterior 15 dias antes de cada data para seleções.