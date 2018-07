Prass chega para ser um dos líderes do grupo

O Palmeiras apresentou ontem o goleiro Fernando Prass esperando muito mais do que 'apenas' um experiente reforço. O ex-jogador do Vasco terá de assumir em pouco tempo a missão de ser um dos líderes do elenco em um ano que promete ser muito agitado para o clube.

Tanto o técnico Gilson Kleina quanto a diretoria admitem que a falta de jogadores experientes e que saibam lidar com a pressão atrapalhou o time durante a crise no Campeonato Brasileiro. Nas rodadas finais várias foram as vezes em que jogadores deram sinais de instabilidade psicológica.

Por onde passou o goleiro de 34 anos foi líder e exemplo de profissionalismo. No Vasco, onde ficou por três anos, era o atleta com maior regularidade, ídolo da torcida e um dos capitães do elenco. "Esperamos que ele consiga repetir o sucesso que teve no Vasco", disse o vice-presidente Roberto Frizzo.

Com a camisa 25 nas costas, Prass disse que espera fazer história e se tornar referência, mas evitou comparações com Marcos. "Ele foi brilhante e qualquer goleiro que jogar no Palmeiras será comparado com ele, mas pretendo fazer o meu trabalho sem ligar para essa pressão."

Ele chega também para tentar organizar a defesa, tão criticada ao longo da temporada. Essa necessidade é tão grande que a diretoria não pensou duas vezes em contratá-lo e deixar de lado a tradição do clube de usar apenas goleiros da base, algo que vinha acontecendo havia 18 anos. "Vou aprender com os outros goleiros e passar alguns ensinamentos. É uma troca de experiências, já que venho de uma escola diferente."

Quando seu nome foi anunciado parte da torcida temeu por sua idade, mesmo sem saber que ele jogou normalmente no Vasco e durante os treinos mostrava disposição de um menino.

Um problema que Kleina pode ter na reapresentação do elenco é em relação ao reserva de Prass. Em entrevista ao Estado, tanto Bruno como Deola mostraram-se chateados com a chegada de um concorrente.

"O problema do Palmeiras não é goleiro", disse Bruno, que foi eleito o melhor da posição na Copa do Brasil.

"Às vezes você se sente útil mesmo sendo o segundo, terceiro ou quarto goleiro, depende do ambiente. Mas é claro que nenhum jogador se contenta em ser reserva e eu gostaria de jogar", afirmou Deola, que disputou a Série B emprestado para o Vitória e voltaria ao Palmeiras como reserva. Para ficar como terceiro da posição, prefere ser emprestado de novo.

Acordo com o Vasco. Prass se desvinculou do clube carioca na justiça, reclamando de salários atrasados. O Vasco poderia brigar para tentar reverter a decisão, mas fez um acordo amigável, sem assinatura alguma, de que o liberaria desde que o Palmeiras emprestasse alguns jogadores. E tem interesse em cinco atletas: Deola, Vítor (que estava emprestado ao Goiás), Luan, Maikon Leite e Juninho, sendo o último o único que o Alviverde descartou negociar.

O Palmeiras gosta de dois nomes do elenco vascaíno: o atacante Eder Luis e o volante Nilton. A diretoria fez uma consulta a Juninho Pernambucano, mas o meia, após agradecer pelo interesse, disse que já negocia com outro clube.O ídolo vascaíno deve ir para o New York Red Bull, dos Estados Unidos.