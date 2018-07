Prass deixa Vasco e pode assinar hoje O Palmeiras pode anunciar ainda hoje a contratação do goleiro Fernando Prass, de 34 anos, que ontem rescindiu o contrato com o Vasco alegando falta de pagamento de salários. O Alviverde acertou salários com o jogador e o que dificultava o acordo era exatamente a tentativa de o time carioca não liberá-lo.