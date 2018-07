Prata em Toronto, Scheidt se despede dos Pan-Americanos com histórico vencedor Com a medalha de prata em Toronto, Robert Scheidt se despediu dos Jogos Pan-Americanos. Nas edições que participou, ele conquistou três ouros e duas pratas no total. "Provavelmente é meu último Pan. Foi uma honra representar o Brasil mais uma vez. Tiro boas lições dessa competição para me preparar para a Olimpíada", diz.