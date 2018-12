Prata na marcha atlética de 20km no Rio-2016, mexicana é flagrada no doping

A atleta María Guadalupe González, mais conhecida como Lupita González, foi flagrada no exame antidoping para o esteroide anabolizante trembolona, substância usada na veterinária para o aumento de massa muscular e de peso do gado.

A mexicana, de 29 anos, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 na marcha de 20 quilômetros, foi suspensa provisoriamente e poderá ser banida do esporte por quatro anos. Ela também soma outra prata no Mundial de Londres, em 2017, além da medalha de ouro no Pan-Americano de Toronto, em 2015.

Lupita obteve o primeiro resultado importante em 2013 durante os Jogos da América do Norte e do Caribe, ao obter o primeiro lugar nos 10 quilômetros da marcha atlética. No ano seguinte, a mexicana se classificou em 16º lugar no Campeonato Mundial, disputado na China.

Em 2015, ganhou ouro no Pan de Toronto, no Canadá, com mais de meio minuto de vantagem para a segunda colocada, mas, devido ao tempo quente e úmido, entrou em colapso após terminar a prova.

Vencedora da etapa de Roma da Copa do Mundo, em 2016, Lupita desembarcou no Rio como umas favoritas ao título olímpico. Ela ficou com o segundo lugar e se transformou na primeira mexicana a subir no pódio nesta modalidade.