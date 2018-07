Prata no Pan, dupla brasileira dos saltos ornamentais é penúltima no Mundial

Entre 16 duplas, Ingrid e Giovana só tiveram desempenho melhor do que a parceria de Cingapura, somando 256,32 pontos. O resultado foi bem inferior ao que rendeu a medalha de prata em Toronto, onde as brasileiras fizeram 291,36 pontos.

Nas eliminatórias, as chinesas Ruolin Chen e Huixia Liu tiveram a maior pontuação, com 330,24. As 12 melhores duplas avançavam para a final. Já as canadenses Meaghan Benfeito e Roseline Filion, que levaram o ouro no Pan, tiveram o segundo melhor desempenho das eliminatórias, com 313,26. E a última dupla classificada para a disputa de medalha era formada pelas sul-coreanas Suji Kim e Eunji Ko, com 273,42 pontos.

Ingrid e Giovana voltam a competir em Kazan nesta quarta-feira, quando será disputada a eliminatória da prova individual da plataforma de 10 metros.