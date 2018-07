Praticamente livre da ameaça da degola, Mano admite alívio no Cruzeiro O técnico Mano Menezes admitiu alívio por praticamente acabar com as chances de rebaixamento do Cruzeiro no Brasileirão. O time mineiro afastou o risco da degola ao derrotar o Fluminense por 4 a 2, neste domingo, no Mineirão. Com 44 pontos, tem chances muito remotas de ser rebaixado, restando ainda quatro rodadas para o fim do campeonato.