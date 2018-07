Prazer, Julião!

Antes de se transformar em Pelé, Edson Arantes do Nascimento foi Dico para os familiares e Gasolina para os amigos nas primeiras partidas de futebol ainda criança em Bauru. Mas para Pepe e Coutinho, dois dos maiores parceiros que teve na carreira, o Rei do Futebol é Julião. "O Pelé era muito bom no gol. Se tivesse se dedicado à posição poderia ter rivalizado com o Gylmar (dos Santos Neves, maior goleiro da história do futebol brasileiro)", disse Pepe, ponta-esquerda do time do Santos, que assombrou o mundo na década de 60. "O Noroeste tinha o goleiro Julião, que era muito parecido com o Pelé. De lá para cá, eu e o Coutinho só chamamos o negrão de Julião."

Além de fazer parte do maior quinteto de ataque da história (Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe), Pepe também é o melhor contador das histórias de Pelé. Ele lembra de um jogo em Trinidad e Tobago, em 1972. "Eu era o técnico do Santos. O estádio estava repleto. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o Edu cruzou e o Pelé fez o gol, de cabeça. A torcida invadiu o gramado e carregou o Pelé nos ombros por quilômetros até o centro da cidade. O Pelé, assustado, ficou com os olhos arregalados."

Pepe, de 75 anos, afirmou que o fato de ter jogado ao lado do Rei o ajuda até hoje. "É verdade que eu tenho um nome respeitado no futebol, mas é evidente que ter atuado no mesmo time dele é importante para ser lembrado para muitas homenagens", disse o autor de 405 gols em 750 partidas pelo Santos, o 2.º maior artilheiro do clube.

Pepe relembrou que Pelé recebeu seus quatro companheiros ano passado em sua casa no Guarujá. "Ele pagou o churrasco. Coisa rara", brincou Pepe, ratificando a fama de pão-duro do Rei.

Coutinho, que ganhou 22 títulos ao lado de Pelé, após realizar infinitas tabelas, chega a se irritar com comparações. "Tem cara que joga bem, mas chegar perto do cara? Nem pensar."

"Foi o ataque dos sonhos. O maior que já existiu", disse Pelé, durante encontro do quinteto há três anos, em Santos. Mas para alcançar a impressionante marca de 1.091 gols pelo Santos, Pelé teve ao seu lado outros grandes parceiros. Pagão era franzino, mas extremamente técnico. Toninho Guerreiro, como o apelido mostra, era um definidor incansável. Na seleção, teve Vavá nas Copas de 1958 e 1962, que se comportava como Toninho Guerreiro e era conhecido como "Peito de Aço". Tostão esteve ao seu lado na fantástica campanha do tri no México, em 1970.

Mas foi com Garrincha que Pelé obteve os resultados mais expressivos. Com os dois em campo, a seleção brasileira jamais perdeu. Em 40 jogos, foram 35 vitórias e 5 empates.