Prazo para conseguir dinheiro tira sono de comitês

O prazo de 30 dias dado pela Fifa para que os comitês organizadores da Copa 2014 comprovem a viabilidade econômica de seus projetos corre o risco de ser outra data desrespeitada na candidatura do Brasil. Ontem, o presidente do comitê paulista, Caio de Carvalho, disse que o prazo pode não ser suficiente. "Vai se tentar atender (o prazo), mas se não conseguir, a Fifa vai entender. Mas quem está atrasado não é São Paulo, são as outras sedes", afirmou ele, que preferiu não divulgar o orçamento das obras do Morumbi. "A diretoria vai analisar detalhadamente para definir. Chutar não fica elegante."

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, minimizou o atraso, porém fez questão de reforçar que o período (que termina no dia 12 de junho) não será estendido. "O comitê deu um mês para cada um provar a viabilidade econômica do projeto", disse Teixeira. "Por enquanto tudo está no papel. Só que quem não provar a viabilidade econômica, está fora do processo."

João Paulo de Jesus Lopes, diretor de futebol do São Paulo, diz que o clube tentará seguir o cronograma. "Prazo nunca é bom, mas vamos trabalhar para tentar cumpri-lo."