Pré-Olímpico de Ginástica terá ingressos a R$ 20 para lotar arena

De todos os eventos da série Aquece Rio, que valem como evento-teste dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, talvez o mais importante seja o da ginástica. Afinal, entre os dias 16 e 22 de abril, a chamada "Arena Olímpica" da Barra vai ver a distribuição de mais de 100 credenciais para a Olimpíada.

O Brasil briga pela classificação de sua equipe feminina completa na ginástica artística. Oito times estão na disputa e as quatro primeiros do evento, válido como Pré-Olímpico, se garantirão no Rio-2016.

Para contar com o apoio da torcida à renovada equipe brasileira, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) sempre defendeu que o ginásio - conhecido como HSBC Arena - ficasse lotado. Para tanto, os ingressos para cada sessão custarão R$ 20 no domingo, dia da competição feminina.

O Brasil vai se apresentar na segunda sessão, das 13h às 15h, junto com a Suíça. Antes, das 9h30 às 11h30, competem Austrália e Romênia. Alemanha e Coreia do Sul participam na terceira sessão, das 16h30 às 18h30, enquanto Bélgica e França fecham o dia das 20h às 22h.

Para a equipe brasileira, isso significa que serão até sete horas de expectativa entre a apresentação e a confirmação - ou não - da vaga no Rio-2016. Já os torcedores terão que desembolsar R$ 80 se quiserem assistir às competições do dia todo. A tendência é que o Brasil compita com o ginásio lotado no início da tarde de domingo, enquanto suas rivais, principalmente francesas e belgas, devem se deparar com um ginásio com muitos lugares vazios.

Para a ginástica artística masculina, que terá Arthur Zanetti e Sergio Sasaki se apresentando sem brigar por vaga no Rio-2016 - o Brasil já está classificado por equipes -, um só ingresso vale para o dia todo, no sábado, e custa R$ 30. Também será esse o preço das finais por aparelhos, na segunda-feira, das 13h10 às 22h00. Para as competições de ginástica rítmica e de trampolim, dias 19, 21 e 22, os ingressos custam R$ 20.