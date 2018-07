Preço do aluguel de Interlagos vira alvo de polêmica

SÃO PAULO - A prova das 24 Horas de Interlagos, marcada inicialmente para os dias 28 e 29 de janeiro, foi adiada. A FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo), promotora da corrida, alega que a SPTuris, que administra o autódromo, elevou as taxas em mais de 1.600% do ano passado para este: de R$ 25 mil para R$ 450 mil para o uso por 4 dias. A SPTuris discorda. Segundo o diretor de eventos da autarquia, Everaldo Dourado Júnior, o organizador do corrida, Toninho de Souza, teria de pagar em 2011 R$354 mil, se tivesse promovido o evento na ocasião, o que não fez.

"O aluguel de Interlagos é cobrado de forma setorizada. O Toninho pretende utilizar todas as áreas, salões e hospitality centers (HCs)", comentou o diretor da SPTuris. Curiosamente, a Fórmula 1 não paga taxa para realizar o Grande Prêmio do Brasil. "Há mais países interessados na Fórmula 1 do que datas no calendário. Para manter a F-1 em São Paulo, o que é do interesse da cidade pelo grande retorno que obtemos com o evento, temos de oferecer contrapartidas. Por esse motivo oferecemos a isenção", afirma Dourado Júnior.

Procurado pela reportagem, Souza não foi localizado.

Dourado Júnior afirma que há ainda uma tarifa de fomento, que é praticada quando a SPTuris considera que deve ajudar determinadas categorias do automobilismo. "Em julho do ano passado, foi realizada uma etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, e foram cobrados apenas R$ 11 mil. Se as Mil Milhas Brasileiras, uma prova tradicionalíssima do automobilismo, desejasse retornar, poderíamos até conceder isenção".

Segundo Dourado, as 24 Horas de Interlagos não se enquadram nesses critérios. Um evento de características similares foi realizado 42 anos atrás, mas ele não se perpetuou no calendário.

A SPTuris afirma que não vai recuar e a tabela de 2012 será mantida. "Queremos discutir se o Toninho realmente vai precisar de toda a área que está requisitando. Interlagos custa caro. Para mantê-lo aberto, apenas abrir os portões pela manhã e fecharmos à noite, gastamos R$ 20 mil por dia, sem um evento. É uma área de 1,2 mil metros quadrados". Dourado Júnior afirma que a Confederação Brasileira de Automobilismo não interferiu na discussão.