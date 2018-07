Prefeito de Manaus rebate crítica e provoca Inglaterra

Hodgson exibiu temor em relação ao calor e ao clima altamente úmido de Manaus em entrevista ao jornal britânico The Guardian, que acabou provocando a ira de Virgílio Neto, insatisfeito com a opinião expressada pelo comandante da seleção inglesa.

"Nós, amazonenses, também preferimos que a Inglaterra não venha. Torcemos pra que venha uma seleção melhor, com mais futebol... e com técnico mais sensível, culto e educado. Eis aí uma das poucas pessoas do mundo que não têm curiosidade a respeito da Amazônia, que não sonha em conhecer Manaus", disse o prefeito, que depois concluiu: "O Brasil, que já conquistou mais Copas do Mundo dentre todas as nações, joga em qualquer lugar, entra nas competições sem se importar com o clima da cidade ou do país que o hospeda. E esse deveria ser o espírito de toda e qualquer seleção, que se pretenda vitoriosa".

Virgílio Neto ainda foi além ao dizer que "inventar desculpas revela falta de brio e autoconfiança". "O Brasil já disputou diversas Copas na Europa e no frio. Ganhou quando o time acertou, perdeu quando o time errou. O resto é literalmente resto. Sorte que o povo inglês é diferente do sr. Hodgson. É educado e sabe valorizar o belo. E nada é mais bonito e instigante do que a Amazônia, o Amazonas e Manaus", finalizou, por meio de nota oficial.

Temida principalmente por sua umidade, Manaus irá abrigar quatro jogos da primeira fase da Copa de 2014, mas não será palco de nenhuma partida da fase eliminatória. A cidade receberá um confronto do Grupo A, um do D, um do E, além de um outro do G.