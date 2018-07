Prefeito diz que estádio só fica pronto em 2013 O Maracanã não ficará pronto dentro do prazo estabelecido pela Fifa, mesmo com o incremento no orçamento. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admitiu ao Estado que o estádio escalado para ser a sede da final da Copa de 2014 estará concluído apenas em 2013, o que contradiz a versão do governo do Estado do Rio e representa mais uma alteração no calendário da Fifa.