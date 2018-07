Prefeito do Rio tenta brincar e comete gafe

Ao ganhar uma medalha dourada da Fifa das mãos do presidente Joseph Blatter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, cometeu uma gafe ao dizer ontem de manhã, em tom de brincadeira, que vai "derreter e vender" a peça. A frase soou estranha, pois, em 1983, a Taça Jules Rimet, de ouro, conquistada pelo Brasil por ter vencido a Copa três vezes, foi roubada e depois derretida.

"Essa (medalha) vou derreter e vender. Não se preocupe"", disse Paes ao presidente da Fifa no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Antes disso, o prefeito carioca havia entregue "a chave da cidade" a Blatter.

Eles se reuniram para assinar o contrato que permite ao Rio receber o Centro Internacional de Mídia (IBC) durante o Mundial de 2014. O governador Sérgio Cabral também participou do encontro, bem como o presidente da CBF e do COL, Ricardo Teixeira. O IBC, que ficará no Riocentro, é considerado uma das instalações mais importantes da Copa, pois vai reunir cerca de 13 mil profissionais de 70 países.