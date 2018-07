Prefeitura cede área que receberá dutos da Petrobrás Para ajudar a destravar o projeto do Itaquerão, a Prefeitura de São Paulo vai ceder uma área de 7,5 mil metros quadrados para que a Petrobrás realoque os oleodutos que passam pelo terreno onde será erguido o estádio do Corinthians. O local fica a cerca de 1 km do futuro canteiro de obras e a estatal não precisará pagar pelo terreno. Segundo a empresa, ainda não há prazo para o começo dos trabalhos, que vão levar quatro meses, pois falta a licença ambiental.