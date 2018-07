Prefeitura, enfim, autoriza início das obras do Itaquerão Após a emissão de uma série de licenças e autorizações, finalmente a Prefeitura de São Paulo deu sinal verde para o Corinthians iniciar as obras do Itaquerão. A oficialização vai ser feita por meio de uma portaria, que será publicada hoje. "A partir desta publicação, o Corinthians pode iniciar os trabalhos para a construção do estádio", diz o documento. Falta agora a assinatura do contrato entre o clube e a construtora Odebrecht. Ontem foi acordado o plano para terraplenagem do terreno.