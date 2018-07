Prefeitura libera mais R$ 159 milhões para o Itaquerão SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo liberou nesta sexta-feira mais R$ 159 milhões em incentivos fiscais para a construção do Itaquerão, o futuro estádio do Corinthians. A arena, cujas obras não foram totalmente liberadas após acidente no fim de novembro, que matou dois operários, vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo do próximo ano. O estádio ficará pronto em abril.