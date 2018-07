Corrupção em campeonatos deixa Fifa assustada

O crime organizado estaria trocando o tráfico de drogas por "investimentos" no futebol e pelo menos 50 campeonatos nacionais poderiam estar sendo alvo da ação desses grupos. O alerta foi lançado ontem pela Fifa, na véspera de um encontro em Roma sobre a manipulação de resultados e a compra de jogadores, técnicos e árbitros pelo crime. A entidade quer reforçar a luta contra a prática diante da aproximação da Copa de 2014.

Segundo o chefe de segurança da Fifa, Ralf Mutschke, nenhuma federação está protegida, diante dos lucros que o futebol vem gerando aos grupos criminosos. Mutschke revelou ter se reunido com integrante de uma quadrilha, já condenado por pagar por resultados de partidas, e se surpreendeu com o tamanho das operações pelo mundo.

"Conheci um agente condenado aqui em Zurique e ele me disse que os criminosos estão migrando do tráfico de drogas para a manipulação de resultados por causa do baixo risco e do alto lucro", afirmou Mutschke.

Segundo ele, aliados de criminosos já estão infiltrados em federações em todo o mundo, ajudando a comprar resultados. "Eu diria que cerca de 50 diferentes ligas nacionais de fora da Europa estão sendo analisadas por organizações criminosas para o mercado de apostas", disse o ex-funcionário da polícia federal da Alemanha e da Interpol.

Há um ano, a Fifa confirmou ao Estado que a situação no Brasil era considerada preocupante, especialmente nas divisões inferiores de campeonatos regionais. A entidade indicou que enviaria um agente para investigar a situação no Brasil e no resto da América do Sul. O resultado jamais foi divulgado.

De acordo com a Fifa, já existem casos pelo mundo de árbitros sendo promovidos justamente por estarem colaborando com os grupos criminosos, enquanto clubes passaram a ser controlados por mafiosos.

Nos últimos anos, a Fifa vem alertando que a manipulação de resultados se transformou em uma das maiores ameaças ao futebol. Já entidades como a OCDE afirmam que o crime já usa o fato de o futebol ter pouco controle financeiro para ampliar seus lucros.

Prova da audácia dos criminosos é a ação deles na Finlândia, país considerado o menos corrupto do mundo e exemplo de democracia. Ainda assim, um agente de Cingapura conseguiu manipular os resultados do campeonato nacional finlandês.

Provas do envolvimento do crime organizado no futebol foram dadas também em 2006, quando a Juventus foi rebaixada por manipulação de arbitragem. Em 2011, uma vez mais o futebol italiano foi tomado por um escândalo que acabou causando a suspensão do técnico Antonio Conte, da Juve, e até a prisão do jogador Stefano Mauri, da Lazio.

Outro exemplo foi a investigação lançada na Alemanha que conseguiu destruir uma vasta rede de apostadores e criminosos na Europa.

Ainda assim, Mutschke admite que a Fifa nem sonha com a ideia de estar vencendo a batalha. Em 2012, a entidade lançou cerca de 20 investigações e o agente de segurança admitiu que o número pode explodir, diante do fato de que cem ligas nacionais estariam vulneráveis.

Para ele, não há como a Fifa lidar com o fenômeno sozinha e ela precisará da ajuda das polícias nacionais, com garantias de que os culpados serão punidos. A entidade já pediu que a Interpol coloque o assunto no centro de suas estratégias. Segundo ele, só a Fifa teria de monitorar 1,5 mil jogos internacionais por ano.

A investigação na Alemanha identificou um árbitro bósnio que recebeu dinheiro para manipular o resultado do jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2010 entre Liechtenstein e Finlândia.