'Prefiro acreditar na dignidade dos times', diz Tite Felipão, técnico do Palmeiras, foi irônico ao dizer que escalaria os titulares diante do Fluminense e reservas na Sul-Americana, hoje, contra o Goiás. Tirar ponto dos cariocas seria dar ajuda ao Corinthians, algo pouco provável pelo lado verde, ainda mais pela pressão da torcida. Em Barueri, o Palmeiras terá um time remendado frente os líderes. Tite, no entanto, afirmou não acreditar que o Palmeiras pode entregar para o Flu. "O Felipão é campeão do mundo, e campeão do mundo se respeita", declarou. "Prefiro acreditar na dignidade dos times, como fez o Internacional contra o Botafogo, que, ao vencer, ajudou um rival (o Grêmio) na luta por vaga na Libertadores."