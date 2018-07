Preguiçosa, Espanha só empata com a França

É fato que a Espanha é a melhor seleção do mundo - os últimos títulos conquistados estão aí como prova -, mas a soberba derrubou o time, ontem, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Depois de sair na frente contra a França, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, gol de Sergio Ramos aos 24 minutos do primeiro tempo, os espanhóis adotaram uma postura um tanto quanto preguiçosa.

Como se pudesse decidir o jogo quando bem entendesse, a Espanha levou a partida em banho maria até que aos 48 minutos da etapa final veio o golpe fatal: gol de Giroud e empate por 1 a 1.

O resultado, porém, poderia ser outro se o juiz não anulasse um gol legal do francês Menez ou se o espanhol Fabregas não desperdiçasse um pênalti.

O empate, no entanto, não deve atrapalhar a caminhada dos espanhóis rumo ao Mundial do Brasil. O time continua favoritíssimo para terminar o Grupo I na liderança e, assim, garantir vaga sem necessidade de disputar a repescagem. Mas ficou uma lição: nem mesmo o melhor time do mundo pode se dar ao luxo de achar que não precisa se esforçar ao máximo para derrotar seus adversários, ainda mais quando encara um time aguerrido como foi a França ontem.

"Controlamos bem o jogo, mas nos faltou mais profundidade. Se tivéssemos, poderíamos ter marcado mais um gol. No segundo tempo, a partida se tornou prejudicial para nós", admitiu o técnico Vicente del Bosque.

O zagueiro Sergio Ramos foi outro que reconheceu que faltou força à Espanha. "Erramos passes fáceis e muitos deles nos provocaram situações complicadas", disse. Ele, inclusive, acredita que os erros de ontem servirão de lição. "Esse empate nos torna mais terrestres."

Inacreditável. Quem também empatou um jogo ganho foi a Alemanha. Depois de abrir 4 a 0 sobre a Suécia, os germânicos sofreram um apagão, levaram quatro em 30 minutos e viram a vitória escapar por entre os dedos.

Em Milão, a Itália se impôs diante da Dinamarca e não teve muita dificuldade para vencer por 3 a 1, apesar da expulsão do atacante Pablo Osvaldo no início do segundo tempo.

A partida entre Polônia e Inglaterra foi adiada após forte chuva e será disputada hoje.