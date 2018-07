Prejuízo do clube pode chegar a R$ 15 mi Se o Corinthians tiver de jogar com portões fechados até o final da Libertadores, terá um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões só com a bilheteria. O valor é praticamente um terço do que o clube investiu na contratação do atacante Alexandre Pato, avaliada em R$ 42 milhões.