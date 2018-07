Preliminar de Mayweather x Canelo promete ser quente A luta entre o norte-americano Danny Garcia e o argentino Lucas Matthysse seria o principal evento de uma programação de boxe em qualquer do mundo. Menos sábado à noite, em Las Vegas, quando será a grande preliminar para o esperado duelo entre o norte-americano Floyd Mayweather e o mexicano Saul Canelo Alvarez. Mas isso não tira a importância do combate, que vai colocar em jogo os três cinturões de campeão dos meio-médios-ligeiros (Conselho Mundial de Boxe, Associação Mundial de Boxe e da revista especializada The Ring) que pertencem a Danny Garcia.