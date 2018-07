Premiada por Bolsa Pódio, neta de Coaracy fica fora da final do Mundial

Diferente da Olimpíada, em que a competição de dueto considera as somas das notas recebidas nas rotinas técnica e livre, no Mundial a competição é separada, ainda que os medalhistas costumem se repetir. Luisa e Duda estrearam em Mundiais ficando na 14.ª colocação, novamente atrás de Canadá, México e EUA, de quem perderam no Pan. Em Toronto, o Brasil ficou fora do pódio após quatro edições dos Jogos.

Há dois anos, no Mundial de Barcelona, Lorena Molinos e Giovana Stephan ficaram no 13.º lugar na rotina técnica (depois, repetiram o resultado na livre), com 83,300 pontos. Por conta do resultado, considerado frustrante, elas foram postas de lado na seleção para que a neta de Coaracy assumisse o dueto.

Agora, em Kazan, a dupla Luisa/Duda, que está sendo preparada para a Olimpíada, terminou com 81,7065 pontos, em 14.º. O resultado é o pior do Brasil desde pelo menos 2009, quando o País ficou em 10.º lugar nessa prova.

As brasileiras voltam a competir no dueto na terça-feira, na fase de classificação da rotina livre. Na segunda, as duas participam da equipe do Brasil também na rotina livre.