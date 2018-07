Prêmio Brasil Olímpico volta a São Paulo este ano

Segundo o COB, o motivo da mudança é celebrar os 50 anos da realização da primeira edição de Jogos Pan-americanos no Brasil, em São Paulo/1963. A capital paulista sediou o Prêmio Brasil Olímpico em 1999, quando a premiação foi criada. "A realização do Prêmio Brasil Olímpico em São Paulo é uma forma de homenagear a tradição esportiva da cidade e a realização dos Jogos Pan-americanos de 1963", disse o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

No Rio, a premiação passou por diversos locais, como o auditório da Escola Naval, o Claro Hall, no Ginásio do Maracanãzinho e o Teatro do Museu de Arte Moderna (MAM). Mas a maioria das edições foi no Theatro Municipal, que sediou o evento nos últimos dois anos.

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade e a definição dos três indicados em cada categoria, masculina e feminina, para concorrer ao Troféu Melhor Atleta do Ano, será realizada por um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte, no início de novembro.

Esse voto terá peso de 50% na eleição final para os melhores do ano, depois de serem computados os votos do público pela internet. A votação popular terá início no dia 17 de novembro e se encerrará durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico.