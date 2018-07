Prêmio de bom comportamento

Essa descrição não corresponde apenas a um daqueles funcionários exemplares que as empresas tanto buscam, mas ao jogador de futebol da seleção brasileira tal como entende o alto comando da CBF.

Talvez ainda cheguemos a ver cerimônias com títulos como "Jogador Brasileiro do Mês" ou "Jogador Operário Padrão", em que haverá prêmios como relógios com inscrições de gratidão eterna gravadas na tampa, ou mesmo a ressurreição de antigas canetas tinteiro douradas, entregues diante das câmeras de tevê. Aos premiados será permitido derramar discretas lágrimas sempre que sentir que a câmera está em close.

Méritos. Não estou fazendo nenhuma brincadeira. Essa seleção que aí está confere méritos e qualidades que apenas obliquamente têm a ver com o jogo de futebol. Jogadores foram desconvocados e postos de lado por razões menores e pobres e outros convocados pelas mesmas razões. Não é preciso citar nomes que todos conhecem. O fato é que há um autoritarismo nessa convocação nunca antes visto na seleção brasileira. Uma intromissão da direção em assuntos particulares, que só deveriam dizer respeito ao jogador, de uma maneira que beira à truculência. E o que me espanta é que esse autoritarismo é proclamado com todas as letras, sem subterfúgios nem meias palavras em plena entrevista coletiva e, se contestado, responde com mais aspereza.

Queria lembrar que em 1958 o dr. Paulo Machado de Carvalho, importante empresário e esportista, cansado dos sucessivos fracassos do Brasil em Copas do Mundo, resolveu convocar jogadores segundo o lema: "Primeiro o homem, depois o jogador."

Primeiro as virtudes morais e de caráter, depois as futebolísticas. Levou Gilmar, Bellini, Zito, De Sordi, Mauro, Didi, Nilton Santos, etc, etc. Deixou no Brasil talentos controvertidos como Almir Pernambuquinho, Luizinho e Canhoteiro. Mas nem ele nem Feola tinham um ego maior que a razão e nem estavam intoxicados de autoritarismo cego. Levaram então um, já na época, polêmico jogador do Rio de Janeiro chamado Garrincha para a reserva de Joel e também arriscaram apostar num garoto, por sinal em condições físicas não ideais na ocasião, chamado Pelé, para a reserva de Dida. De quebra levaram um meio-campista cheio de classe e estilo, não muito disciplinado e meio turrão, chamado Dino Sani.

Talentos ficarão por aqui. Deu no que deu. Todos ainda se lembram de uma seleção que respeitou igualmente a disciplina e o talento. Infelizmente no caso atual o talento não foi respeitado tanto quanto outras duvidosas qualidades. Quem, nesta semana, viu São Paulo x Cruzeiro e Grêmio x Santos há de concordar que parte substancial do talento brasileiro vai ficar por aqui. Pena que a Fifa ainda não instituiu um prêmio por obediência e bom comportamento. Esse certamente já seria nosso desde agora.