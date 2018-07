Prêmio Laureus, o ''Oscar do esporte'', será entregue hoje

Apresentado como o Oscar do esporte, o Prêmio Laureus chega hoje a sua 12.ª edição ainda com o desafio de justificar esta epígrafe. Desde sua criação, em 1999, tenta se firmar como a mais importante distinção anual para atletas de ponta. Desta vez, porém, parece ter encontrado sua casa definitiva: pelo segundo ano consecutivo, a premiação ocorre na endinheirada Abu Dabi.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, palco do último Mundial de Clubes da Fifa, a estrutura para receber o Laureus está pronta. Mas, se o mundo esportivo conhece bem Abu Dabi, os moradores locais ainda tentam se familiarizar com a badalação. "As pessoas normais daqui não sabem muito sobre este prêmio", admite Priyantha, taxista que, como cerca de 80% da população, não nasceu na cidade - é natural do Sri Lanka. "Até o nome (Laureus) é difícil de falar." Os jornais locais também dão pouco destaque ao evento.

No tapete do majestoso Emirates Palace, um dos mais caros e luxuosos hotéis do mundo, estrelas de Hollywood como Morgan Freeman e Kevin Spacey dividem espaço com ídolos esportivos do presente e do passado, como o ex-jogador inglês Bobby Charlton, que foi um dos fundadores do prêmio.

O Laureus foi entregue pela primeira vez em 2000, em noite de gala no Principado de Mônaco. A partir de 2004, porém, a cerimônia virou itinerante e passou por Portugal, Espanha e Rússia, até ser cancelada em 2009 por conta da crise econômica. A salvação veio com os petrodólares da Aabar, um dos maiores grupos de investimentos do país, que, segundo a imprensa local, já negocia para manter o patrocínio do evento em 2012. Além disso, a Fundação Laureus tem se cercado de pesos pesados do esporte para ganhar espaço. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, e o promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fazem parte do conselho consultivo da entidade.

Skatista. Membro da Academia Laureus, Tony Hawk ainda se sente um estranho em meio aos atletas de esportes mais tradicionais que concorrem ao prêmio. "Nunca pensei que poderia estar junto com esportistas normais. Por muito tempo, faziam piada com os skatistas, diziam que não estávamos no mesmo nível." Astro do skate e dono de uma franquia milionária de jogos para videogame, acha improvável que o skate vire esporte olímpico. E parece não se importar. "Só se eles (membros do COI) tivessem uma visão mais jovem. Mas acho que a Olimpíada precisa mais dos skatistas do que o contrário."