Prêmio Laureus pode coroar temporada perfeita de Italo Ferreira

A temporada 2020 do Circuito Mundial de Surfe ainda não começou, mas Italo Ferreira poderá faturar mais um troféu nesta segunda, na cerimônia de premiação do Laureus, o ‘Oscar do Esporte’, em Berlim, na Alemanha. O surfista é o favorito a levar o prêmio na categoria ‘Melhor Atleta de Ação’. Para tanto, terá que superar uma compatriota, a jovem skatista Rayssa Leal, a 'Fadinha', de 12 anos. A Chapecoense é outra esperança de prêmio para o Brasil.

Campeão mundial no ano passado, Italo vai tentar levar o troféu que outros dois surfistas do País não conseguiram em 2019: seu rival Gabriel Medina e Maya Gabeira, ambos na mesma categoria. O surfista potiguar chega para a disputa no embalo também da conquista da vaga olímpica – o surfe estreará nos Jogos de Tóquio – e da vitória nos Jogos do ISA (competição no Japão que era pré-requisito para obter a classificação olímpica).

“Me surpreendeu a indicação pelo fato de ter os melhores na premiação. Fico muito feliz de saber e ver o reconhecimento pelo meu trabalho no surfe. Se eu vencer, será um título muito importante para a minha carreira profissional”, disse Italo.

Para ser premiado, Italo terá de superar outra surfista, a americana Carissa Moore, também campeã mundial em 2019. Estão na disputa ainda a americana Chloe Kim e o canadense Mark McMorris, ambos do snowboard, e os skatistas Nyjah Huston, outro atleta dos EUA, e Rayssa Leal.

Fadinha, como ficou conhecida nas redes sociais, é uma das surpresas entre os indicados. Ela foi a revelação de 2019 na modalidade street do skate. A indicação é resultado do título conquistado na etapa de Los Angeles, uma das mais importantes do circuito, e logo em sua terceira participação em um evento deste porte. Tornou-se a mais jovem da história a vencer a competição.

Neste momento está na zona de classificação para a Olimpíada no street. E deve ser uma das favoritas ao pódio em Tóquio. Se superar Italo e os demais rivais em Berlim, a skatista se tornará a primeira mulher brasileira a levar o Laureus.

No total, o Brasil soma oito troféus no Laureus. O maior vencedor é o nadador Daniel Dias, com três conquistas, em 2009, 2013 e 2016, todas na categoria paralímpica. Na edição de 2003, foram duas vitórias. A seleção brasileira masculina de futebol levou o prêmio de equipe em razão do pentacampeonato, obtido no ano anterior, e Ronaldo faturou na categoria ‘Melhor Retorno’, por ter sido o principal destaque daquela Copa do Mundo. Pelé também já foi premiado, logo na primeira edição do prêmio, em 2000, pela sua carreira vitoriosa. O skatista Bob Burnquist levou a melhor em 2002, na categoria onde brigam Italo e Fadinha hoje. E a Chapecoense ganhou o ‘Momento Esportivo’ em 2018.

Neste ano, o clube catarinense briga de novo na mesma disputa, que desta vez reuniu todos os vencedores anteriores desta categoria. A Chapecoense concorre ao prêmio como os ‘Eternos Campeões’, em referência ao amistoso que homenageou as vítimas do acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016. Na partida, em agosto de 2017, Alan Ruschel voltou ao campo defendendo a equipe brasileira contra o Barcelona. Ele jogou os primeiros 35 minutos da partida antes de ser substituído e foi aplaudido de pé.

Os demais ‘momentos esportivos’ na briga pelo troféu são: ‘Tal pai, Tal filho’, sobre o piloto alemão Mick Schumacher, filho de Michael; ‘Nos ombros de uma Nação’, sobre a liderança de Sachin Tenulkar na seleção indiana de críquete; ‘Desafio do Destino’, sobre o alpinista chinês amputado Xia Boyu, que subiu o Everest; e ‘O Poder da Mente’, sobre a nadadora paralímpica sul-africana Natalie du Toit.