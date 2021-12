Seis atletas disputam o principal prêmio do esporte olímpico brasileiro nesta terça-feira

Já está tudo pronto para a realização da 22ª edição do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O evento que celebra o esporte será nesta terça-feira, dia 7, na capital do Sergipe e pela primeira vez está sendo no Nordeste. A cerimônia começa às 20h, com a presença dos principais atletas do País, e terá transmissão ao vivo do SporTV, com cobertura do Canal Olímpico do Brasil (a partir das 18h).

O PBO é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999 e no ano passado não foi realizado por causa da pandemia de covid-19. Desta vez, vai festejar a ótima campanha nos Jogos de Tóquio, quando o Time Brasil teve sua melhor participação da história, e também homenagear grandes nomes do esporte nacional e os jovens que fizeram bonito recentemente nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Cali (Colômbia).

O troféu mais cobiçado da noite é o de Melhor Atleta do Ano e todos que concorrem foram medalhistas olímpicos em Tóquio: Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística), no feminino; e Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Italo Ferreira (surfe), no masculino. Nem todos estarão presentes em Aracaju, por causa da agenda.

Também serão premiados os atletas mais votados por um júri especializado nas 51 modalidades, além dos técnicos que tiveram um ótimo trabalho na temporada: André Jardine (futebol), nas modalidades coletivas; Fernando Possenti (maratona aquática), Francisco Porath (ginástica artística), Javier Torres (vela), Lauro Souza (canoagem velocidade) e Mateus Alves (boxe), nas individuais. Eles receberão os troféus de Melhores Treinadores do Ano.

"Temos muito a comemorar no retorno do Prêmio Brasil Olímpico, já que no ano passado não foi possível realizar a festa por causa do estágio da pandemia. O ano de 2021 foi muito especial para o esporte brasileiro. Conseguimos superar todas as dificuldades para realizar a melhor campanha olímpica da história em Tóquio. Além disso, nossos jovens acabaram de mostrar que estão no caminho certo com a grande campanha que fizeram nos Jogos Pan-americanos Júnior de Cali”, disse o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

Em Cali, na primeira edição da competição que terminou no domingo, o Brasil conquistou 164 medalhas, sendo 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes, terminando a competição na liderança do quadro de medalhas. Para não deixar passar o feito em branco, o COB vai homenagear com uma placa comemorativa dois atletas, que representarão todos os outros que estiveram na competição: Maria Eduarda Alexandre, da ginástica rítmica, e Igor de Queiroz, do Wrestling.

O PBO terá ainda a tradicional votação de Atleta da Torcida, sendo dez mulheres e dez homens: Alison Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Beatriz Ferreira (boxe), Bruno Fratus (natação), Darlan Romani (atletismo), Douglas Souza (vôlei), Fernanda Garay (vôlei), Formiga (futebol), Gabriel Medina (surfe), Hebert Souza (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Ítalo Ferreira (surfe), Kahena Kunze (vela), Martine Grael (vela), Mayra Aguiar (judô), Pedro Barros (skate), Rayssa Leal (skate), Rebeca Andrade (ginástica artística), Robert Scheidt (vela), Rosamaria Montibeller (vôlei). A votação ocorre inclusive durante boa parte da cerimônia e a disputa entre Italo e Fê Garay está acirrada.

A cerimônia terá duas novas premiações, o Troféu TIM Transforma, para projetos que transmitam os Valores Olímpicos, e o Prêmio Inspire, uma homenagem da Riachuelo às mulheres de destaque no Movimento Olímpico do Brasil. E contará com homenagens importantes. Janeth dos Santos Arcain, uma das maiores jogadoras de basquete da história, receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. Além disso, quatro ídolos do esportes terão a cerimônia de entrada no Hall da Fama: Magic Paula (basquete), Sebastián Cuattrin (canoagem velocidade), Adhemar Ferreira da Silva (atletismo, in memoriam) e Tetsuo Okamoto (natação, in memoriam).