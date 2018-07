Preparador de goleiros vai substituir Caio Júnior O preparador de goleiro Flávio Tenius será o técnico do Botafogo nas últimas três rodadas do Brasileiro. Ele assume o lugar de Caio Júnior, demitido ontem após completar cinco derrotas em seis jogos. A missão de Tenius é levar o clube à conquista de uma vaga na Libertadores. A gota d'água para a queda de Caio Júnior foi a derrota para o América-MG por 2 a 1, a terceira seguida. Para a próxima temporada, Renato Gaúcho (sem clube) e Jorginho (Figueirense) já aparecem com força. Em oito meses, Caio conduziu o Botafogo a 21 vitórias em 47 jogos -12 empates e 14 derrotas.