Preparador físico de Sophia Medina aponta futuro promissor para a surfista

Preparador físico de Gabriel Medina e do Instituto do atleta em Maresias, Allan Menache garante que Sophia pode ter um grande futuro no surfe. “Ela tem um potencial imenso de crescimento. Por se espelhar no sucesso do irmão, pelo talento que possui e até por conviver com outras crianças da idade dela que têm o mesmo nível de responsabilidade e comprometimento com o esporte, acredito que terá um futuro brilhante”, diz.

Durante o período que a reportagem do Estado estava na sede do Instituto em Maresias, Sophia fez diversas atividades, incluindo um período de exercício em apneia na piscina para aprimorar a capacidade de ficar submersa. “Já consigo ficar mais de dois minutos embaixo da água”, conta Sophia.

Para Allan Menache, a dedicação nas atividades pode fazer com que ela chegue bem longe na modalidade. “A gente percebe que nos treinos ela sempre é uma das mais motivadas a fazer aquilo que a gente sugere nos exercícios. Ela se cobra bastante para ter boa performance num simples agachamento ou dentro da água. A gente percebe que ela está muito focada e muito comprometida em ser realmente uma atleta de ponta do surfe mundial”, conclui.