Preparador físico do Corinthians elogia cuidado dos jogadores nas férias

Após quase um mês de férias, os jogadores do Corinthians se reapresentaram na quinta-feira. E, na avaliação da preparação física do clube, os atletas se cuidaram durante o descanso e evitaram os excessos do fim do ano. "Os jogadores voltaram bem", afirmou preparador físico Walmir Cruz, neste sábado.

"Foi muito bom o resultado de apresentação. Os jogadores se prepararam bem nas férias", declarou Cruz. Segundo ele, o elenco recebeu orientação para se cuidar e não decepcionou. "Houve recomendação através de vídeos e e-mails, sobre alimentação e a prática de exercício nas férias. Os jogadores seguiram e voltaram bem. Isso faz muita diferença na pré-temporada."

Diante do panorama favorável, Cruz avalia que os jogadores devem retomar a condição física ideal no início de fevereiro, ainda nas primeiras rodadas do Paulistão. "Agora é retomar a condição física e evoluir dentro do esquema de jogo proposto pelo Carille. A minha previsão é que estejamos num nível mais adiantado no início de fevereiro. O Corinthians virá forte, novamente, este ano", prometeu.

O preparador físico garantiu que o atacante Pedrinho também se apresentou em boas condições. "Pedrinho voltou bem das férias. Agora, vamos trabalhar junto com ele com um trabalho específico, de alimentação e de preparação", declarou Cruz.

Ele também se disse otimista quanto ao novo reforço do clube, o atacante argentino Mauro Boselli, oficializado nesta sexta-feira. "Boselli estava se preparando, fazendo pré-temporada. Então isso é muito bom. Ele é um cara profissional, se cuida muito e isso é positivo", afirmou Cruz, sem dar detalhes sobre as condições físicas do reforço.

Em sua terceira passagem pelo clube, Walmir Cruz voltou ao Corinthians na equipe de Fábio Carille, recontratado pelo Corinthians no início de dezembro.