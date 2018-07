Presente de aniversário para Felipão

SÃO PAULO - No dia em que completou 63 anos de idade, Luiz Felipe Scolari recebeu dois grandes presentes do Palmeiras: a saída de Kleber e a provável chegada de André Lima. Após uma longa novela, o Gladiador acertou com o Grêmio e hoje sua transferência deve ser confirmada oficialmente. Em troca, o time gaúcho paga uma quantia não divulgada e libera o seu atacante para conversar com o Palmeiras. Se entrarem em acordo, André Lima será o primeiro reforço para 2012.

As negociações são encaradas como vitórias do treinador. A maior é a partida de Kleber, que viajou ontem à tarde para Porto Alegre, onde deve passar por exames médicos ainda hoje e, se aprovado, assinar contrato de cinco anos com o clube gaúcho. Desde que brigou com Kleber, Felipão bateu o pé que não queria mais contar com ele. O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, chegou a tentar reintegrá-lo, mas sem sucesso. O técnico foi incisivo: se Kleber fosse reintegrado, ele sairia do clube.

Em relação a André Lima, Felipão soube aproveitar a saída de seu desafeto para trazer um jogador com as características que gosta: atacante de área, trombador e especialista em bola aérea. Tirone pediu o jogador e o Grêmio aceitou liberá-lo para conversar com o alviverde.

O valor da negociação é tratado em sigilo, mas a primeira proposta do Grêmio era de 2 milhões (R$ 4,8 milhões) e o Palmeiras pediu mais. O vice-presidente Roberto Frizzo afirmou que a proposta foi um pouco melhor do que isso. "A negociação evoluiu bastante e tentamos acertar o que era melhor para todos os lados."

Mesmo que André Lima não acerte com o Palmeiras, o que dirigentes palmeirenses e gremistas acham pouco provável, a transferência de Kleber não será cancelada. O time gaúcho está disposto a oferecer outro jogador ou até aumentar a oferta, mas a tendência é que André aceite e seja confirmado até o início da próxima semana como primeiro reforço para 2012.

Os clubes não falam abertamente que existe uma lista de possíveis nomes para chegar ao Palmeiras, mas o fato é que o Grêmio mandou algumas sugestões que poderiam ser envolvidos na negociação: André Lima, Júlio Cesar, Miralles, Lúcio, Rafael Marques e Wilian Magrão. Só o atacante interessou.

Corinthians tentou. Amigo do empresário de Kleber, Giuseppe Dioguardi, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, chegou a conversar com o agente e enviou uma proposta para Tirone de R$ 4,8 milhões, mas o dirigente alviverde negou abrir negociações por já ter acertado com o Grêmio.