Presente para Lucas

Lucas ficou famoso, rico e chegou à seleção por meio dessa imensa vitrine tricolor. Mas devolveu todo o apoio e investimento ao clube com juros e correção monetária. Os mais de R$ 110 milhões que o garoto rendeu aos cofres do Morumbi representaram a maior negociação da história de nosso País e garantiram a contratação de Ganso, os recursos para a busca por reforços de bom nível e a manutenção de um elenco forte para 2013.

Em outros tempos, a torcida não poupou ídolos como Kaká e o próprio Luis Fabiano, apesar de boas partidas com a camisa do São Paulo. Faltaram-lhes títulos. Lucas ainda não ganhou nada, mas jamais ouviu vaias do torcedor, fato pouquíssimo comum nas exigentes arquibancadas e tribunas tricolores.

A humildade e a simplicidade fizeram do meia uma espécie de xodó do são-paulino. Mesmo nos momentos mais difíceis, escapou das críticas. Nunca reclamou de ninguém, jamais se atrasou nos treinos e impediu que a fama e o dinheiro lhe subissem à cabeça. Em plena era do mercantilismo, chora ao falar da saída do São Paulo.

A maior prova de respeito com o clube e a torcida foi dada neste semestre. Depois da fabulosa negociação com o PSG, manteve os pés nas divididas com firmeza. Aliás, parece até ter acrescentado boa dose de garra a seu jogo, talvez para deixar evidente a honestidade, algo desnecessário para quem conhece seu caráter.

Lucas já tem o respeito da torcida e da diretoria. Com os mais de R$ 110 milhões levados por ele ao São Paulo, não precisará fazer mais nada. Um título antes do adeus, porém, é seu sonho. O menino de 20 anos comandou a equipe na reação no 2.º turno do Brasileiro, que assegurou vaga na Libertadores, e lidera os companheiros na Sul-Americana. Tem bem mais maturidade que o veterano e incompreensível Luis Fabiano, despreparado para voltar à seleção.

Como definiu o jornalista Fernando Sampaio, da Jovem Pan, a Sul-Americana é uma Copa do Brasil com sotaque espanhol. O troféu, se conquistado, talvez não fique na prateleira mais nobre do Morumbi, mas tem seu valor e salvará a temporada do São Paulo.

O Boca Juniors caiu precocemente da disputa. O Grêmio entrou com força máxima e se deu mal. O São Paulo não precisou enfrentar grandes adversários - a U. de Chile, atual campeã, estava enfraquecida -, mas cumpriu decentemente seu papel até agora. É legítimo, para o são-paulino, mobilizar-se nesta final da competição e preparar festa digna de despedida para sua mais valiosa joia dos últimos anos.