Presidente admite erros e promete elenco forte

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, em licença médica, reconheceu que os reforços do segundo semestre não foram suficientes para repor as perdas de Ganso, Borges e Alan Kardec, entre outros. Em entrevista à Radio Estadão/ESPN, prometeu um time forte em 2013.

"Acho que o Muricy trabalha dentro do limite do possível. Eu não acredito em milagreiros. Muricy não entra em campo, nem marca gols, e depende dos atletas", disse o mandatário. "Tivemos dificuldade de encontrar peças de substituição aos titulares que, por uma razão ou outra, não estiveram à disposição", afirmou. "Vamos corrigir isso no ano que vem. Esperamos oferecer um conjunto de atletas à altura da competência que o treinador já demonstrou."

Até o momento, o Santos trouxe apenas o zagueiro Neto, ex-Guarani. O lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Renê Júnior e o meia Cícero têm acertos verbais, mas ainda não foram anunciados. O time da Vila Belmiro negocia a vinda do meia Montillo, do lateral Eugenio Mena e dos atacantes Robinho e Nenê.