Presidente compara jornalistas catalães a Miró, Gaudí, ...

O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, resolveu adotar o bom humor para ironizar a informação dada pelo jornal catalão "Sport", de que Neymar estaria acertado com o Barcelona para se apresentar em 2014. O dirigente disse que tudo isso é obra de ficção.

"Os catalães são muito criativos. Não é para menos. De lá vieram grandes artistas, como Gaudí, Miró e Salvador Dalí. O problema é que entre a imaginação e a realidade há um oceano", disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Segundo o jornal, Neymar receberia 7 milhões (R$ 16 milhões) por ano, salário equivalente ao de nomes como Xavi e David Villa. O Barcelona já teria pago um adiantamento ao Santos para garantir a contratação do jogador, que receberia um bônus de 1 milhão (R$ 2,4 milhões), caso fosse eleito o melhor do mundo pela Fifa.

E o acordo estabeleceu um pacto de sigilo para que nenhum dos envolvidos confirmassem o acerto. Luis Alvaro ironiza. "O assunto é tão sigiloso que eu desconheço. Só se alguém falsificou a minha assinatura." O dirigente ainda revelou que o Santos tem interesse no lateral-esquerdo Kleber, do Inter, e no meia Cleiton Xavier, ex-Palmeiras.