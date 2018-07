Presidente da Alemanha não vai aos Jogos de Sochi

Joachim Gauck ainda não visitou a Rússia desde que assumiu a presidência da Alemanha, em março de 2012. E, apesar de não ir a Sochi em fevereiro, esteve no ano passado na cerimônia de abertura da Olimpíada de Londres. Já o seu antecessor no cargo, Horst Koehler, também não foi aos Jogos de Inverno de Vancouver, em 2010, no Canadá.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ainda não anunciou se irá a Sochi para acompanhar a abertura dos Jogos de Inverno. A tendência, porém, é de que também não vá. Recentemente, ela descartou a ideia de um possível boicote do país ao evento, ressaltando que isso só daria mais atenção à polêmica lei antigay promulgada na Rússia.