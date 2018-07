Presidente da CBF diz que vai processar Triesman Ricardo Teixeira anunciou ontem que vai processar o ex-presidente do Comitê da Candidatura da Inglaterra à Copa de 2018, David Triesman. O dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desqualificou as declarações do inglês, segundo o qual Teixeira teria insinuado ser a favor de vantagens para dar apoio às pretensões inglesas.